Правила безпечного ремонту
Починаючи ремонт у квартирі, слід пам'ятати про безпеку.
Дотимання техніки безпеки під час ремонту допоможе уникнути травм і псування майна, розповідає 24 канал.
Актуально 10 лайфхаків для ремонту квартири та будинку
На що слід звернути увагу
- Пожежна безпека
- Дотримання правил під час електромонтажних робіт
- Ретельна перевірка опалювального обладнання і недопущення браку під час його установки
- Використання якісних матеріалів
Не забувайте про техніку безпеки під час будь-яких будівельних робіт / Фото pmg.kiev
Важливо Очікується ремонт квартири: які інструменти мають бути
- Неправильне використання інструменту
- Застосування хімічних речовин без спеціальних засобів захисту
- Переміщення великогабаритних матеріалів
- Висотні роботи (існує ймовірність травмування)
- Перед роботою з інструментами, завжди перевіряйте його на справність.
Найбільш складні і небезпечні роботи краще довірити професіоналам / Фото mirtesen