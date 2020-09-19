Починаючи ремонт у квартирі, слід пам'ятати про безпеку.

Дотимання техніки безпеки під час ремонту допоможе уникнути травм і псування майна, розповідає 24 канал.

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На що слід звернути увагу

Пожежна безпека

Дотримання правил під час електромонтажних робіт

Ретельна перевірка опалювального обладнання і недопущення браку під час його установки

Використання якісних матеріалів

Якщо ви виконуєте ремонт самостійно і використовуєте додаткову техніку – завжди читайте інструкцію перед початком робіт.

Не забувайте про техніку безпеки під час будь-яких будівельних робіт / Фото pmg.kiev

Важливо Очікується ремонт квартири: які інструменти мають бути

Основні виробничі ризики Виконуючи різні ремонтні роботи, можна зіткнутися з небезпечними моментами. Їх можна уникнути, якщо знати правила і норми безпеки.​

Неправильне використання інструменту

Застосування хімічних речовин без спеціальних засобів захисту

Переміщення великогабаритних матеріалів

Висотні роботи (існує ймовірність травмування)

Перед роботою з інструментами, завжди перевіряйте його на справність.

Найбільш складні і небезпечні роботи краще довірити професіоналам​ / Фото mirtesen