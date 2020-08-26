Ремонт – процес, до якого потрібно підходити з розумом і правильно підібраними інструментами. У обов'язковий список входять не лише рулетка, рівень і перфоратор.

Які інструменти знадобляться під час ремонтних робіт, розповідає 24 канал.

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Що точно знадобиться

Перфоратор

Рівень

Рулетка

Шуруповерт

Дриль

Болгарка

Валики, кисті, шпателі.

Навіщо потрібні інструменти

Перфоратор

Використовується для робіт по каменю і бетону. З його допомогою можна зняти старе покриття для підлоги і залити нове, зробити великі отвори. Моделі перфораторів відрізняються потужністю, силою і частою ударів і вагою пристрою.

Рівень

Лазерні рівні використовуються для визначення відхилень поверхні від горизонталі або вертикалі. Необхідний під час вирівнювання підлог, стін, наклеювання шпалер, укладання плитки.

Основні інструменти для ремонту / Фото enki

Рулетка

Найпопулярніше знаряддя. Використовується для замірів довжини, ширини, товщини, площі. Являє собою сталеву стрічку з розподілами, вставлену в корпус, і має кілька стопорів для фіксації полотна в потрібному положенні. Бувають по 10, 15, 20, 25, 30, 50 і 100 метрів. Також існують електронні рулетки.

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Шуруповерт

Електроінструмент, за допомогою якого можна викрутити або загвинтити саморізи, шурупи, гвинти, зробити отвори різної глибини у бетоні, дереві, пластику та інших матеріалах. Попросту кажучи, він знадобиться, щоб розібрати меблі, прикрутити карниз, демонтувати плінтус і т.д. Прилад дуже простий в експлуатації і дозволить прискорити процес.

Дриль

За допомогою свердла виконає отвори будь-якої довжини. Буває з декількома режимами – під різні матеріали. Також може використовуватися (зі спеціальною насадкою) як міксер для рідких будівельних сумішей.

У процесі ремонту можуть знадобитися і інші інструменти​ / Фото remont

Болгарка

Ріжучо-шліфувальний інструмент, що дозволяє ідеально відрізати, зашліфувати і зачистити поверхні (плитку, камінь, паркет та ін.). Деякі моделі працюють від батареї.

Валики, кисті, шпателі

Малярські пристосування знадобляться для нанесення шпаклівки, гіпсу, для фарбування, побілки стін, клеєння шпалер та ін.

Це перелік основних інструментів, в процесі можуть знадобитися і інші. Але саме ці пристосування не будуть зайвими в будинку і після завершення ремонту.