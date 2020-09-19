Начиная ремонт в квартире, следует помнить о безопасности.

Соблюдение техники безопасности во время ремонта поможет избежать травм и порчи имущества, рассказывает 24 канал.

Актуально 10 лайфхаков для ремонта квартиры и дома

На что следует обратить внимание

Пожарная безопасность

Соблюдение правил во время электромонтажных работ

Тщательная проверка отопительного оборудования и недопущение брака при его установке

Использование качественных материалов

Если вы выполняете ремонт самостоятельно и используете дополнительную технику – всегда читайте инструкцию перед началом работ.

Не забывайте о технике безопасности во время любых строительных работ / Фото pmg.kiev

Важно Предстоит ремонт квартиры: какие инструменты должны быть

Основные производственные риски Выполняя различные ремонтные работы, можно столкнуться с опасными моментами. Их можно избежать, если знать правила и нормы безопасности.

Неправильное использование инструмента

Применение химических веществ без специальных средств защиты

Перемещение крупногабаритных материалов

Высотные работы (существует вероятность травмирования)

Перед работой с инструментами, всегда проверяйте его на исправность.

Наиболее сложные и опасные работы лучше доверить профессионалам / Фото mirtesen

Помните: использование даже самых простых инструментов (таких как молоток, напильник, пассатижи и пр.) требуют опыта.