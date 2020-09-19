Правила безопасного ремонта
Начиная ремонт в квартире, следует помнить о безопасности.
Соблюдение техники безопасности во время ремонта поможет избежать травм и порчи имущества, рассказывает 24 канал.
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На что следует обратить внимание
- Пожарная безопасность
- Соблюдение правил во время электромонтажных работ
- Тщательная проверка отопительного оборудования и недопущение брака при его установке
- Использование качественных материалов
Не забывайте о технике безопасности во время любых строительных работ / Фото pmg.kiev
Важно Предстоит ремонт квартиры: какие инструменты должны быть
- Неправильное использование инструмента
- Применение химических веществ без специальных средств защиты
- Перемещение крупногабаритных материалов
- Высотные работы (существует вероятность травмирования)
- Перед работой с инструментами, всегда проверяйте его на исправность.
Наиболее сложные и опасные работы лучше доверить профессионалам / Фото mirtesen