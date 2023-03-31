Багато людей щотижня прибирають пил із відкритих полиць і щодня витирають мармурову стільницю. Але що, якби ми спроєктували наші домівки так, аби їх було максимально легко прибирати? Якщо ви робите ремонт або плануєте переоблаштувати кімнати, дотримуйтеся цих порад.

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Обирайте високі меблі

Коли ви купуєте дивани, креденси, тумбочки та інші меблі, зверніть увагу на ніжки. Вони мають бути високими. Ще кращий варіант – шафи, які кріпляться безпосередньо до стіни та не торкаються землі. Таким чином ви зможете легко пилососити або підмітати під ними. Також цю роботу зможе виконати робот-пилосос.

Колір – дуже важливий

Якщо у вас є діти або домашні тварини, вони можуть залишати на стінах багато плям. Уникайте матових фарб. Замість цього вибирайте найгладкішу та блискучу фарбу для стіни. З неї легше буде відмивати бруд.

Зверніть увагу на тканину дивана

Коли ви шукаєте диван, який легко чистити, оббивка має значення. Наприклад, легко витирати шкіру. Якщо ви віддаєте перевагу тканинним диванам, зверніть увагу на ті, які мають плямовідштовхувальну обробку або мікрофібру, стійку до плям.

В іншому випадку виберіть диван із чохлом, щоб ви могли прати його, коли забрудниться. Вважайте, що темніші кольори краще приховають плями, але це може бути не найкращим варіантом, якщо у вас є улюбленець з білою шерстю.

Оминайте відкриті стелажі

Красиво оформлені відкриті полиці мають стильний вигляд, але насправді вони вимагають додаткового прибирання пилу. Краще обирайте звичайні тумби та шафи.