Многие люди еженедельно убирают пыль с открытых полок и ежедневно вытирают мраморную столешницу. Но что если бы мы спроектировали наши дома так, чтобы их было максимально легко убирать? Если вы производите ремонт или планируете переоборудовать комнаты, следуйте этим советам.

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Выбирайте высокую мебель

Когда вы приобретаете диваны, креденсы, тумбочки и другую мебель, обратите внимание на ножки. Они должны быть высокими. Еще лучший вариант – шкафы, которые крепятся непосредственно к стене и не касаются земли. Таким образом, вы сможете легко пылесосить или подметать под ними. Также эту работу сможет проделать робот-пылесос.

Цвет – очень важный

Если у вас есть дети или животные, они могут оставлять на стенах много пятен. Избегайте матовых красок. Вместо этого выбирайте самую гладкую и блестящую краску для стены. С нее легче будет отмывать грязь.

Обратите внимание на ткань дивана

Когда вы ищете легко чистящийся диван, обивка имеет значение. К примеру, легко вытирать кожу. Если вы предпочитаете тканевые диваны, обратите внимание на те, которые имеют пятноотталкивающую обработку или микрофибру, устойчивую к пятнам.

В противном случае выберите диван с чехлом, чтобы вы могли стирать его, когда запачкается. Считайте, что более темные цвета лучше скроют пятна, но это может быть не лучшим вариантом, если у вас есть любимец с белой шерстью.

Не рассматривайте открытые стеллажи

Красиво оформленные открытые полки выглядят стильно, но на самом деле они требуют дополнительной уборки пыли. Лучше выбирайте обычные тумбы и шкафы.