Професійні прибиральники назвали три місця в домі, де варто прибрати в лютому. Саме там за холодні пори ми встигли накопичити багато непотребу чи взагалі сміття.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Коридор

Сучасний бежевий передпокій / Фото TK Design

Клінери кажуть, що в коридорі треба прибирати хоча б щомісяця, аби там було зручно збиратися перед виходом з дому, і щоб килимки під взуття були чистими. Проте в лютому навести лад треба стовідсотково.

Перегляньте верхній одяг в шафі; витягніть все, чим не користувалися; викиньте речі, що вже не придатні для використання, як-от зламані парасолі. Коридор одразу стане чистішим і зручнішим, коли ви оптимізуєте простір.

Шухляди у спальні

Період до, під час і після свят – "це велика пора для паперового безладу". Багато подарункового паперу, залишків від декору, платіжок, чеків – усе це ми звикли зберігати в шухлядах і тумбах.

Лютий – ідеальний час, щоб навести лад у шухлядах і звільнити місце для нової потрібної партії "паперу". Це наче забути про старе перед початком нових планів.

Аптечка

У лютому все ще триває сезон застуди та грипу, тож це вдалий час, щоб перевірити аптечку на протерміновані чи використані ліки. Мабуть, у кожного знайдуться порожні блістери, пачки, банки чи медикаменти, які не придатні вже 2 роки.

Це все потрібно викинути, а натомість заповнити аптечку новими потрібними ліками. Наприклад, весною, у багатьох з'являється алергія, тому було б добре подбати про відповідні ліки завчасно.