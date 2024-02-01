Профессиональные уборщики назвали три места в доме, где стоит убрать в феврале. Именно там за холодные времена мы успели накопить много хлама или вообще мусора.

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Коридор

Современная бежевая прихожая / Фото TK Design

Клинеры говорят, что в коридоре надо убирать хотя бы ежемесячно, чтобы там было удобно собираться перед выходом из дома, и чтобы коврики под обувь были чистыми. Однако в феврале навести порядок надо стопроцентно.

Просмотрите верхнюю одежду в шкафу; вытяните все, чем не пользовались; выбросьте вещи, что уже не пригодны для использования, например сломанные зонты. Коридор сразу станет чище и удобнее, когда вы оптимизируете пространство.

Ящики в спальне

Период до, во время и после праздников – "это большая пора для бумажного беспорядка". Много подарочной бумаги, остатков от декора, платежек, чеков – все это мы привыкли хранить в ящиках и тумбах.

Февраль – идеальное время, чтобы навести порядок в ящиках и освободить место для новой нужной партии "бумаги". Это как забыть о старом перед началом новых планов.

Аптечка

В феврале все еще продолжается сезон простуды и гриппа, поэтому это удачное время, чтобы проверить аптечку на просроченные или использованные лекарства. Видимо, у каждого найдутся пустые блистеры, пачки, банки или медикаменты, которые не пригодны уже 2 года.

Это все нужно выбросить, а взамен заполнить аптечку новыми нужными лекарствами. Например, весной, у многих появляется аллергия, поэтому было бы хорошо позаботиться о соответствующих лекарствах заранее.