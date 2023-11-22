Яких речей треба обов'язково позбутися перед різдвяними святами: приберіть це негайно

Безлад створює стрес, тож перед святами варто позбутися усього зайвого в домі. Ось які речі треба обов'язково викинути.

Щоб полегшити роботу, зосередьтеся на трьох місцях: коридорі, коморі та зоні, де зберігаєте старі непотрібні прикраси. Саме ці приміщення ми, як правило, або погано прибираємо, або взагалі не прибираємо перед святами, хоча потрібно.

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Старі прикраси

Кожен з нас точно зберігає багато прикрас, які зовсім не потрібні, бо вже минув їхній зірковий час. А ще в коробках з декором можна знайти багато пошкоджених чи зламаних прикрас, які просто лежать, бо їх шкода викинути. Проте це потрібно зробити, щоб звільнити місце для нових.

"Перш ніж приносити нові святкові прикраси, дуже важливо відсортувати старі. Викиньте все непотрібне, а що гарне – подаруйте комусь. Це не тільки звільняє простір, але й створює свіжу та оновлену святкову естетику, а також полегшує розбирання різдвяного декору в січні", – кажуть експерти.

Купа взуття та пакунки в коридорі

Професійні організатори завжди дотримуються кількох правил усунення безладу в коридорах. Одне з них – викидати всі непотрібні пакунки й пакети та складати взуття перед святами.

"Почніть з того місця, яке або найбільше вас турбує, або перше, яке впадає у вічі, коли ви заходите в дім. Зазвичай це купа взуття і коробок", – кажуть фахівці.

Протерміновані продукти в коморі

Якщо в холодильнику ми прибираємо досить регулярно, то до комори руки часом не доходять. А там можна знайти багато протермінованих продуктів. І краще це зробити до того, коли утвориться неприємний запах і заведеться мушка.

Передсвятковий період – ідеальний час, щоб навести порядок у коморі та звільнити місце для нових продуктів.