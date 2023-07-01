Як часто ви маєте прибирати спальню: експерти дали відповідь
Джерело:Homes & Gardens
Як часто треба прибирати свою спальню? Це питання, яке часто цікавить людей, але відповідь зводиться не лише до естетики.
Експерти все частіше нагадують нам, що наше довкілля впливає на якість сну. І знання того, як часто та правильно прибирати спальню, є однією з найвпливовіших речей, які ви можете зробити, щоб краще спати.
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Як часто прибирати спальню
Експерти кажуть, що в ідеалі треба прибирати спальню кожного дня приблизно 15 хвилин. Ретельне прибирання варто робити раз на тиждень або двічі на місяць, залежно від потреби.
Я пропоную встановити мобільний таймер на 15 хвилин. Конкретні цілі дають конкретні результати,
– каже фахівець Бен Сорефф.
Експертка Одра Джордж погоджується й так само закликає виділяти кілька хвилин щодня, щоб виконати швидке прибирання, наприклад, застелити ліжко чи прибрати непотрібні предмети, зокрема брудний посуд. Водночас вона вважає, що менш важливу роботу, як-от протирання поверхонь, краще виконувати щотижня.
Глибоке очищення треба робити кожні три – чотири місяці. Це передбачає чищення матраца, прання подушок, прибирання та впорядкування ящиків, обробка вікон тощо.
Під час глибокого прибирання варто переконатися, що у вас немає пилу на вентиляційних отворах, плінтусах, жалюзях та підвіконнях.
В жодному разі не варто допускати безладу в спальні. Це погано впливає на наше здоров'я.
"Засмічена кімната викликає підвищений стрес і тривогу, перевантажує нас психічно та спричиняє підвищенню рівня кортизолу. Це означає, що ми будемо важче розслаблятися і гірше спати", – зазначає Одра Джордж.