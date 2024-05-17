Три речі у ванній кімнаті, які ми забуваємо очищувати під час прибирання
Джерело:Homes & Gardens
Ванна кімната, мабуть, є ключем до чистого будинку, однак це одне з найскладніших місць для прибирання. Якщо основні меблі й сантехніку ми очищуємо сумлінно, то всім іншим часто нехтуємо.
Через підвищену вологість у ванній кімнаті треба регулярно очищувати всі речі, а особливо це стосується текстилю. Інакше це приміщення стане розсадником бактерій.
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Килимки
Лише 10 відсотків людей під час опитування зізналися, що чистять килимок у ванній раз на місяць. Господарі кажуть, що їм важко приймати душ, коли немає килимка, а йому потрібен час, щоб висохнути.
Проте килимок треба регулярно прати. Експерти кажуть, що це краще робити частіше, ніж раз на місяць. Чіткою ознакою того, що ваш килимок потребує очищення, є зміна кольору або темні плями.
Ви можете скористатися пральною машинкою, але перед тим не забудьте струсити килим від сміття, волосся та бруду.
Шторки для душу
Фіранки захищають решту ванної кімнати від намокання під час приймання душу. Та через постійний контакт з водою на завісах може утворитися цвіль. Щоб уникнути цього, шторки треба очищувати. Зокрема, експерти радять прати їх у машинці, поклавши між двома рушниками.
Як очисник використовуйте пральний порошок і половину склянки харчової соди чи склянку білого оцту.
Аксесуари
Під час прибирання ванної кімнати часто нехтують брудними підставками для зубних щіток і мильницями. Кожен раз, коли ви кладете зубну щітку в брудну підставку, кількість мікробів накопичується.
Зараз мильниці використовують рідше, але ті, у кого вони є, мають очищувати їх принаймні раз на кілька тижнів. Фахівці кажуть, що ефективно буде замочувати мильниці та підставки у відбілювачі.