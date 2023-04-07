Ми проводимо величезну кількість часу у своїх вітальнях (в середньому близько чотири з половиною годин на день). Отже, незалежно від того, приймаємо ми гостей чи сидимо на самоті, наші житлові приміщення швидко притягують різний пил, бруд і сміття.

Це просте емпіричне правило стане в пригоді під час щотижневого прибирання або якщо вам треба швидко прибрати дім.

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Перше, що потрібно прибрати у вітальні

Прибираючи вітальню, ви завжди повинні спочатку починати з найвищих ділянок. Це потрібно для того, щоб пил повторно не падав на чисті меблі,

– каже Джастін із служби прибирання.

Тож, як правило, першою ділянкою, яку фахівці рекомендують очистити, є стельовий вентилятор. Звідти далі рухаєтеся вниз і очищаєте люстру, потім вікна, рами для картин, столи і, нарешті, підлогу. Підхід "зверху вниз" зекономить багато часу.

Зазвичай ми хочемо виконати роботу якомога швидше, тому виникає спокуса спочатку попилососити чи витерти пил на столах. Однак, якщо спершу зайнятися складнішими, високими ділянками, вам не доведеться витирати пил із речей, які вже витерли.

Наступного разу, коли ви будете робити велике прибирання, подивіться вгору, чи не ховається там пил або павутина. Скляні та металеві світильники можуть бути справжніми магнітами для пилу.