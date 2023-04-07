Мы проводим огромное количество времени в своих гостиных (в среднем около четырех с половиной часов в день). Итак, независимо от того, принимаем ли мы гостей или сидим в одиночестве, наши жилые помещения быстро притягивают разную пыль, грязь и мусор.

Это простое эмпирическое правило пригодится во время еженедельной уборки или если вам нужно быстро убрать дом.

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Первое, что нужно убрать в гостиной

Убирая гостиную, вы всегда должны сначала начинать с самых высоких участков. Это нужно для того, чтобы пыль повторно не падала на чистую мебель,

– говорит Джастин из службы уборки.

Поэтому, как правило, первым участком, который специалисты рекомендуют очистить, является потолочный вентилятор. Оттуда дальше двигаетесь вниз и очищаете люстру, затем окна, рамы для картин, столы и, наконец, пол. Подход сверху вниз сэкономит много времени.

Обычно мы хотим выполнить работу как можно скорее, поэтому возникает соблазн сначала пылесосить или вытереть пыль на столах. Однако, если сначала заняться более сложными, высокими участками, вам не придется вытирать пыль из уже вытерших вещей.

В следующий раз, когда вы будете делать большую уборку, посмотрите вверх, не прячется ли там пыль или паутина. Стеклянные и металлические светильники могут быть подлинными магнитами для пыли.