Сам готель оцінюють у 1,5 мільярда доларів США. Там розташовані приватні резиденції, які можна придбати навіть до завершення будівництва.
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Неймовірні апартаменти біля моря
"Станом на зараз на ринку немає нічого схожого на Jewel Private Residences. Важко зрівнятися з цією преміальною пропозицією", – сказав директор місцевого агентства з нерухомості Адріан Парсонс.
На першому етапі квартири дуже швидко продали. Друга хвиля теж була дуже вдалою. Успіх таких продажів полягає в тому, що саме на березі моря, у Голд-Кості, є мало ділянок під забудову. До того ж покупці гарантовано отримають повністю завершене житло.
Вітальна в одній із квартир / Фото Realestate
Ціни на помешкання коливаються від 880 тисяч доларів до 6,5 мільйона доларів. Під час першого етапу продали 40 квартир. Зараз апартаменти теж продають, але в обмеженій кількості.
Кухня з мармуровим оздобленням / Фото Realestate
У готелі є великий вибір квартир: від однокімнатних до трикімнатних. Усі вони мають величезні панорамні вікна з неймовірним краєвидами на місто, пляж і океан.
Спальня з ванною кімнатою / Фото Realestate