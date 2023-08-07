Сам отель оценивают в 1,5 миллиарда долларов США. Там находятся частные резиденции, которые можно приобрести даже до завершения строительства.

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Невероятные апартаменты у моря

"По состоянию на сегодняшний день на рынке нет ничего похожего на Jewel Private Residences. Трудно сравниться с этим премиальным предложением", – сказал директор местного агентства по недвижимости Адриан Парсонс.

На первом этапе квартиры быстро продали. Вторая волна тоже была очень удачной. Успех таких продаж состоит в том, что именно на берегу моря, в Голд-Косте, мало участков под застройку. К тому же, покупатели гарантированно получат полностью завершенное жилье.



Поздравительная в одной из квартир / Фото Realestate

Цены на жилье колеблются от 880 тысяч долларов до 6,5 миллиона долларов. Во время первого этапа было продано 40 квартир. Сейчас апартаменты тоже продают, но в ограниченном количестве.

Кухня с мраморной отделкой / Фото Realestate

В отеле большой выбор квартир: от однокомнатных до трехкомнатных. Все они обладают огромными панорамными окнами с невероятными видами на город, пляж и океан.



Спальня с ванной комнатой / Фото Realestate