Будівництво тривало 10 років, оскільки проєкт будинку постійно вдосконалювали. Результат – приголомшливий особняк, в якому поєдналася архітектура італійського ренесансу з іспанськими еклектичними деталями.

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Розкішний маєток без господарів

Після завершення будівництва в особняку оселився Кавуд разом із дружиною та двома доньками. Відомо, що власник прожив у місті до своєї смерті у віці 86 років. Очевидно, з того часу для маєтку не знайшли господарів, які турбувалися б про цю розкіш.



Деякі частини будинку в справді жахливому стані / Фото Johnny Joo

Кавуд був власником компанії та сталеварного заводу, тому мав високі статки. Оскільки він дуже любив архітектуру та дизайн, свої кошти вирішив витрачати на розкішну нерухомість.

Відомо, що власне житло – не єдиний його проєкт. Чоловік часто вдавався до проєктування інших невеликих будинків.

Його резиденція має елементи вежі та каплиці, які тепер вже зруйнувалися, і porte-cochère (ворота для карет). Цегляна доріжка проходить через сонячний ґанок, що веде на кухню. У маєтку навіть є невеличкий персональний ліфт, який власник сам додав у проєкт.

Всередині житло наповнене красивими архітектурними елементами: майстерно вирізані стельові балки, кам'яна підлога, вишукані дверні ручки. У мережі опублікували фото вітальні, з чого можна зрозуміти, що інтер'єр будинку зберігся краще.

Старомодний інтер'єр кухні / Фото Johnny Joo

Будинок Кавуда внесли до Національного реєстру історичних місць ще понад 30 років тому.