Строительство длилось 10 лет, поскольку проект дома постоянно совершенствовали. Результат – потрясающий особняк, в котором соединилась архитектура итальянского ренессанса с испанскими эклектическими деталями.

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Роскошный особняк без хозяев

После завершения строительства в особняке поселился Кавуд вместе с женой и двумя дочерьми. Известно, что владелец прожил в городе до своей смерти в возрасте 86 лет. Очевидно, с тех пор для имения не нашли хозяев, которые беспокоились бы об этой роскоши.



Некоторые части дома в действительно ужасном состоянии / Фото Johnny Joo

Кавуд был владельцем компании и сталелитейного завода, поэтому имел высокое состояние. Поскольку он очень любил архитектуру и дизайн, свои средства решил тратить на роскошную недвижимость.

Известно, что собственное жилье – не единственный его проект. Мужчина часто прибегал к проектированию других небольших домов.

Его резиденция имеет элементы башни и часовни, которые теперь уже разрушились, и porte-cochère (ворота для карет). Кирпичная дорожка проходит через солнечное крыльцо, ведущее на кухню. В имении даже есть небольшой персональный лифт, который владелец сам добавил в проект.

Внутри жилье наполнено красивыми архитектурными элементами: искусно вырезанные потолочные балки, каменный пол, изысканные дверные ручки. В сети опубликовали фото гостиной, из чего можно понять, что интерьер дома сохранился лучше.

Старомодный интерьер кухни / Фото Johnny Joo

Дом Кавуда внесли в Национальный реестр исторических мест еще более 30 лет назад.