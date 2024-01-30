На щастя, дизайнери інтер'єру знайшли кілька геніальних способів або сховати витяжки, або свого роду замаскувати їх. Це дуже практичні рішення, які справді варті уваги.

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Витяжка під навісними шафами

Кухня з сірими шафами та витяжкою / Фото Ben Herzog Architect

"Поєднання кухонної витяжки з навісними шафами є простим і приголомшливим способом переконатися, що ваша дизайнерська схема є цілісною. Моя команда використовувала цю тактику багато разів", – каже Бен Герцог, архітектор і засновник Ben Herzog Architect.

Це класичний спосіб, який використовують багато господарів. А от наступні два обирають не так часто, хоча вони чудові.

Висувна витяжка з робочої поверхні

Біла кухня з висувною витяжкою / Фото Ben Herzog Architect

Якщо кухонну витяжку важко поєднати з вашим стилем дизайну, винахідливі висувні функції дозволяють легко її сховати. Наприклад, можна вмонтувати її під кухонну стільницю чи в острів.

"Ми створили висувні витяжки, які можна витягнути зі стільниці й засунути назад", – каже дизайнерка з Іллінойсу Елізабет Крюгер.

На кухні вище витяжка непомітно розміщена в мармуровій стільниці, що забезпечує легкий доступ без візуального безладу.

Прихована витяжка в стелі

Кухня з "опущеною витяжкою", що зберігається в стелі / Фото Davonport

Інший варіант інтеграції кухонної витяжки в острів починається зі стелі кухні. У цьому геніальному рішенні, зображеному вище, витяжка ховається над стільницею, опускаючись за потреби. Відстань можна контролювати, що дуже зручно.