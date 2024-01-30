К счастью, дизайнеры интерьера нашли несколько гениальных способов или скрыть вытяжки или своего рода замаскировать их. Это очень практические решения, которые действительно достойны внимания.
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Вытяжка под навесными шкафами
Кухня с серыми шкафами и вытяжкой / Фото Ben Herzog Architect
"Сочетание кухонной вытяжки с навесными шкафами является простым и потрясающим способом убедиться, что ваша дизайнерская схема целостна. Моя команда использовала эту тактику много раз", – говорит Бен Герцог архитектор и основатель Ben Herzog Architect.
Это классический способ, который используют многие хозяева. А вот следующие два выбирают не так часто, хотя они замечательные.
Выдвижная вытяжка с рабочей поверхности
Белая кухня с выдвижной вытяжкой / Фото Ben Herzog Architect
Если кухонную вытяжку трудно соединить с вашим стилем дизайна, изобретательные выдвижные функции позволяют легко ее скрыть. Например, можно вмонтировать ее под кухонную столешницу или в остров.
"Мы создали выдвижные вытяжки, которые можно вытащить из столешницы и засунуть назад", – говорит дизайнер из Иллинойса Элизабет Крюгер.
На кухне выше вытяжка незаметно расположена в мраморной столешнице, что обеспечивает легкий доступ без визуального беспорядка.
Скрытая вытяжка в потолке
Кухня с "опущенной вытяжкой" хранящаяся в потолке / Фото Davonport
Другой вариант интеграции кухонной вытяжки в полуостров начинается с потолка кухни. В этом гениальном решении изображенному выше вытяжка скрывается над столешницей опускаясь при необходимости. Расстояние можно контролировать, что очень удобно.