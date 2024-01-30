Як розмістити кухонну витяжку, щоб вона була непомітною: три сучасні ідеї

Кухонні витяжки, як правило, відомі тим, що погіршують елегантний дизайн кухні. Вони нечасто є центром уваги, але, як правило, впадають вічі. Тому краще сховати витяжку, якщо така можливість є.

На щастя, дизайнери інтер'єру знайшли кілька геніальних способів або сховати витяжки, або свого роду замаскувати їх. Це дуже практичні рішення, які справді варті уваги.

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Витяжка під навісними шафами

Кухня з сірими шафами та витяжкою / Фото Ben Herzog Architect

"Поєднання кухонної витяжки з навісними шафами є простим і приголомшливим способом переконатися, що ваша дизайнерська схема є цілісною. Моя команда використовувала цю тактику багато разів", – каже Бен Герцог, архітектор і засновник Ben Herzog Architect.

Це класичний спосіб, який використовують багато господарів. А от наступні два обирають не так часто, хоча вони чудові.

Висувна витяжка з робочої поверхні

Біла кухня з висувною витяжкою / Фото Ben Herzog Architect

Якщо кухонну витяжку важко поєднати з вашим стилем дизайну, винахідливі висувні функції дозволяють легко її сховати. Наприклад, можна вмонтувати її під кухонну стільницю чи в острів.

"Ми створили висувні витяжки, які можна витягнути зі стільниці й засунути назад", – каже дизайнерка з Іллінойсу Елізабет Крюгер.

На кухні вище витяжка непомітно розміщена в мармуровій стільниці, що забезпечує легкий доступ без візуального безладу.

Прихована витяжка в стелі

Кухня з "опущеною витяжкою", що зберігається в стелі / Фото Davonport

Інший варіант інтеграції кухонної витяжки в острів починається зі стелі кухні. У цьому геніальному рішенні, зображеному вище, витяжка ховається над стільницею, опускаючись за потреби. Відстань можна контролювати, що дуже зручно.