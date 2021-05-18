Михаил Дидышин в течение всей жизни интересуется жизнью Довбуша. Невероятные тайны он рассказал на youtube-канале Captain Dzembronia.

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Олекса Довбуш Известный главарь движения опришков в 30-40-х годах XVIII века в Западной Украине.

Михаил Дидышин нашел дом Штефана Дзвинчука, где убили Олексу Довбуша, в 1970-х годах, и перевез его в собственный двор. Там он создал частный музей.

В этом доме прожила женщина 106 лет. Родила здесь троих девочек, которые вышли замуж, но ни у одной не было детей. Проклятие упало на ее род из-за того, что из ее рода убийца Довбуша,

– рассказал Михаил Дидышин, показывая дом, где убили Довбуша.

Михаил Дидышин обустроил музей в доме, где убили Довбуша / Скриншот Captain Dzembronia

Он также собственноручно сделал памятник Олексе Довбушу – его открыли в 1988 году.

Памятник Довбушу находится во дворе / Скриншот Captain Dzembronia

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Сейчас музей насчитывает более 500 различных экспонатов. Среди них оружие времен опришковского движения, предметы быта гуцулов, скульптуры из дерева и камня, редкие предметы и вещи. Уникальной считается ствол ружья, из которого якобы убили Довбуша.

Дидышин посвятил жизнь знаниям о Довбуше / Скриншот Captain Dzembronia

Музей хранит более 500 экспонатов​ / Скриншоты Captain Dzembronia

Как выглядит дом, в котором убили Довбуша, – смотрите на видео: