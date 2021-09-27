Загалом до уповноважених банків надійшло 1254 заявок на участь у програмі на загальну суму 1092,05 мільярд гривень з яких 23,3% становить первинний ринок і 76,7% – вторинний.

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У Програмі задіяно 23 регіони, у тому числі місто Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:

Київ (33,6 %);

Київська область (30,9 %);

Харківська область (6,4 %);

Львівська область (6,0 %);

Рівненська область (3,9 %);

інші регіони країни (19,2%).

Приріст в програмі "Доступна іпотека 7%" / Фото Міністерство фінансів України

Приріст у порівнянні з даними початку минулого тижня становить:

+4% – кількість кредитів та +5% – суми кредитів;

+3% – кількості заявок та +4% – суми заявок.

Наразі у програмі беруть участь 17 уповноважених банків.