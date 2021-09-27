Загалом до уповноважених банків надійшло 1254 заявок на участь у програмі на загальну суму 1092,05 мільярд гривень з яких 23,3% становить первинний ринок і 76,7% – вторинний.
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У Програмі задіяно 23 регіони, у тому числі місто Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:
- Київ (33,6 %);
- Київська область (30,9 %);
- Харківська область (6,4 %);
- Львівська область (6,0 %);
- Рівненська область (3,9 %);
- інші регіони країни (19,2%).
Приріст в програмі "Доступна іпотека 7%" / Фото Міністерство фінансів України
Приріст у порівнянні з даними початку минулого тижня становить:
- +4% – кількість кредитів та +5% – суми кредитів;
- +3% – кількості заявок та +4% – суми заявок.
Наразі у програмі беруть участь 17 уповноважених банків.