Всего к уполномоченным банкам поступило 1254 заявок на участие в программе на общую сумму 1092,05 миллиарда гривен из которых 23,3% составляет первичный рынок и 76,7% – вторичный.

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В Программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев. Согласно поданным заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (33,6%);

Киевская область (30,9%);

Харьковская область (6,4%);

Львовская область (6,0%);

Ровенская область (3,9%);

другие регионы страны (19,2%).

Прирост в программе "Доступная ипотека 7%" / Фото Министерство финансов Украины

Прирост по сравнению с данными начале прошлой недели составляет:

+ 4% – количество кредитов и + 5% – суммы кредитов;

+ 3% – количества заявок и + 4% – суммы заявок.

Сейчас в программе участвуют 17 уполномоченных банков.