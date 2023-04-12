12 випадків, коли природа стала архітектурою: унікальні ландшафтні дизайни

12 квітня 2023, 08:34
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Джерело:

Boredpanda

Часто для того, аби створити сучасний будинок чи сквер, доводиться вступати у нерівну боротьбу з природою та нищити все живе навколо.

Цим митцям вдалось зробити неможливе: поєднати архітектурне диво з природним ансамблем.

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12 випадків, коли природу вдало поєднали з архітектурою

Молоді дерева та унікальні скульптури поєднав один креативний підхід

Фото Boredpanda

Хатинки, приховані природним рельєфом

Фото Boredpanda

Унікальний тандем природи та архітектури

Фото Boredpanda

Вдалось поєднати аркове мистецтво та природну красу кольорів

Фото Boredpanda

Парк перед розкішним замком висаджений унікальними рослинами

Фото Boredpanda

Штучний водоспад, створений у тандемі з природою

Фото Boredpanda

Басейн серед природи та спокою

Фото Boredpanda

Дружні розмови у стильній локації серед природи 

Фото Boredpanda

Ці сходинки з природного матеріалу пролягають прямо посеред лісу

Фото Boredpanda

Будиночок, який вміло ховає від чужих очей дерево

Фото Boredpanda

Дерева огорнули вуличку та будівлі

Фото Boredpanda

Навіщо нищити дерево, якщо його можна вписати у дизайн 


Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак