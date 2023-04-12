12 випадків, коли природа стала архітектурою: унікальні ландшафтні дизайни
Джерело:Boredpanda
Часто для того, аби створити сучасний будинок чи сквер, доводиться вступати у нерівну боротьбу з природою та нищити все живе навколо.
Цим митцям вдалось зробити неможливе: поєднати архітектурне диво з природним ансамблем.
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12 випадків, коли природу вдало поєднали з архітектурою
Молоді дерева та унікальні скульптури поєднав один креативний підхід
Хатинки, приховані природним рельєфом
Унікальний тандем природи та архітектури
Вдалось поєднати аркове мистецтво та природну красу кольорів
Парк перед розкішним замком висаджений унікальними рослинами
Штучний водоспад, створений у тандемі з природою
Басейн серед природи та спокою
Дружні розмови у стильній локації серед природи
Ці сходинки з природного матеріалу пролягають прямо посеред лісу
Будиночок, який вміло ховає від чужих очей дерево
Дерева огорнули вуличку та будівлі
Навіщо нищити дерево, якщо його можна вписати у дизайн