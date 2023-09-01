Чарівну нерухомість продають за 4,2 мільйона доларів. На острові можуть комфортно розміститися дев'ять осіб.

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Тут мріє пожити кожен

Незважаючи на те, що острів здається "далеким світом", до міста на човні можна добратися за чотири хвилини.

Будинок на острові збудували ще в 1900 році. "Унікальність будинку полягає в його простому, сільському дизайні, який неможливо відтворити в сучасному будинку. Ідеальним у домі є ґанок, де можна посидіти і помилуватися краєвидом на гори", – каже агент з лістингу Ніколь Воткінс.

Нещодавно кімнати трохи модернізували: оновили кухонні шафи, встановили паркетну підлогу та пофарбували стіни. Однак історична привабливість будинку залишилася недоторканою.

Неймовірний будиночок у сільському стилі / Фото Realtor

Агентка з лістингу каже, що це дуже спокійне місце з неймовірною природою. Кожен, хто залишається тут, мабуть, гуляє лісами кожен день.

Варто зазначити, що острів відвідала чимала частка знаменитостей, серед яких Грейс Келлі, Кларк Ґейбл і колишній президент США.

Острівець на озері Вінніпесокі / Фото Realtor