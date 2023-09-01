Очаровательную недвижимость продают за 4,2 миллиона долларов. На острове могут комфортно разместиться девять человек.

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Здесь мечтает пожить каждый

Несмотря на то, что остров кажется "дальним миром", в город на лодке можно добраться за четыре минуты.

Дом на острове был построен еще в 1900 году. "Уникальность дома заключается в его простом, деревенском дизайне, который невозможно воспроизвести в современном доме. Идеальным в доме является крыльцо, где можно посидеть и полюбоваться видом на горы", – говорит агент по листингу Николь Воткинс.

Недавно комнаты немного модернизировали: обновили кухонные шкафы, установили паркетные полы и покрасили стены. Однако историческая привлекательность дома осталась неприкосновенной.

Невероятный домик в деревенском стиле / Фото Realtor

Агент по листингу говорит, что это очень спокойное место с невероятной природой. Каждый, кто остается здесь, должно быть, гуляет по лесам каждый день.

Следует отметить, что остров посетила немалая часть знаменитостей, среди которых Грейс Келли, Кларк Гейбл и бывший президент США.

Островок на озере Виннипесоки / Фото Realtor