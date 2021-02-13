Приєднання лоджії: нюанси, які потрібно знати

Приєднання лоджії до кухні або кімнати – популярне рішення, яке дозволяє розширити корисний простір.

Однак є нюанси, які потрібно врахувати при приєднанні лоджії, розповіли в Full House Design.

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Багато хто думає, що збільшити площу кухні, спальні або вітальні можна за рахунок приєднання лоджії. Але далеко не всі замислюються, чи завжди це можливо? І що варто при цьому врахувати? Які "підводні камені" можуть бути?

– зазначили в Full House Design.

Дизайнери інтер'єру нагадали, що лоджія "спирається на несучі стіни споруди", тому, приєднуючи її, потрібно знати технічні і юридичні нюанси.

Що важливо врахувати

Повне приєднання лоджії (коли можна прибрати всі перегородки і дверний / балконний блок) можна зробити у тому випадку, якщо будинок монолітно-каркасний.

(коли можна прибрати всі перегородки і дверний / балконний блок) можна зробити у тому випадку, якщо будинок монолітно-каркасний. Якщо йдеться про панельний або блочний будинок, к такому разі цокольний ділянку доведеться залишити, оскільки він є частиною несучої конструкції.

Також необхідно передбачити пожежну безпеку, якщо розташування квартири вище рівня землі на 15 м. Тоді повний демонтаж можливий занаявності другої лоджії, де можна сховатися під час пожежі. Якщо її немає, то робити повний демонтаж не можна! Треба залишати глухий пожежний простінок шириною не менше 1,2 м,

– наголосили спеціалісти.

Поріг самостійно демонтувати не можна – найчастіше він є кріпленням балконної плити.

Перед приєднанням лоджії важливо врахувати технічні моменти​ / Фото remontprofi

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Утеплення і опалення

Лоджія – приміщення холодне, тому перед приєднанням потрібно продумати і утеплювач, і пароізоляцію, і гідроізоляцію . Для цього слід звернутися до фахівців, які зроблять все з дотриманням технології.

. Для цього слід звернутися до фахівців, які зроблять все з дотриманням технології. Встановіть дво- або трикамерний склопакет – так приміщення буде теплішеим.

Приєднуючи лоджію до кімнати, категорично заборонено порушувати тепловий контур будівлі. Саме тому опалювати лоджію за рахунок батарей центрального опалення не можна – у ДБН міститься пряма заборона на їх перенесення. Можна встановити електричну теплу підлогу або електроконвектор потужністю не менше 1 кВт, який здатний швидко нагрівати холодне повітря,

– уточнили дизайнери інтер'єру.