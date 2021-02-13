Присоединение лоджии к кухне или комнате – популярное решение, которое позволяет расширить полезное пространство.

Однако есть нюансы, которые нужно учесть при присоединении лоджии, рассказали в Full House Design.

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Многие думают, что увеличить площадь кухни, спальни или гостиной можно за счет присоединения лоджии. Но далеко не все задумываются, всегда ли это возможно? И что стоит при этом учесть? Какие "подводные камни" могут быть?

– отметили в Full House Design.

Дизайнеры интерьера напомнили, что лоджия "опирается на несущие стены сооружения", поэтому, присоединяя ее, нужно знать технические и юридические нюансы.

Что важно учесть

Полное присоединение лоджии (когда можно убрать все перегородки и дверной/балконный блок) можно сделать в том случае, если дом монолитно-каркасный.

(когда можно убрать все перегородки и дверной/балконный блок) можно сделать в том случае, если дом монолитно-каркасный. Если речь идет о панельном или блочном доме, в таком случае подоконный участок придется оставить, так как он является частью несущей конструкции.

Также необходимо предусмотреть пожарную безопасность, если расположение квартиры выше уровня земли на 15 м. Тогда полный демонтаж возможен при наличии второй лоджии, где можно укрыться при пожаре. Если ее нет, то делать полный демонтаж нельзя! Надо оставлять глухой пожарный простенок шириной не менее 1,2 м,

– подчеркнули специалисты.

Порог самостоятельно удалять нельзя – чаще всего он является креплением балконной плиты.

Перед присоединением лоджии важно учесть технические моменты / Фото remontprofi

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Утепление и отопление

Лоджия – помещение холодное, поэтому перед присоединением нужно продумать и утеплитель, и пароизоляцию, и гидроизоляцию . Для этого следует обратиться к специалистам, которые сделают все с соблюдением технологии.

. Для этого следует обратиться к специалистам, которые сделают все с соблюдением технологии. Установите двух- или трехкамерный стеклопакет – так помещение будет теплее.

Присоединяя лоджию к комнате, категорически запрещено нарушать тепловой контур здания. Именно поэтому отапливать лоджию за счет батарей центрального отопления нельзя – в ДБН содержится прямой запрет на их перенос. Можно установить электрический теплый пол или электроконвектор мощностью не менее 1 кВт, способный быстро нагревать холодный воздух,

– уточнили дизайнеры интерьера.