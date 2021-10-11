Про що найчастіше шкодують власники квартир після ремонту: 5 рішень, яких варто уникати

Під час ремонту важко все врахувати та передбачити наперед. Скільки часу ви б не потратили на планування, підбір матеріалів та визначення пріоритетних зон, зрештою виявиться, що щось не відповідає вашим очікуванням.

Зібрали 5 поширених рішень, які часто приймаються в поспіху з бажанням зекономити час чи кошти. Як наслідок – вже невдовзі мешканці жаліють про них.

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Ознайомтеся з ними, щоб не стати черговою жертвою дискомфорту у власному домі.

Погана шумоізоляція

Монтаж шумоізоляції відбувається на ранніх етапах ремонту / Фото 123rf

Люди без попереднього досвіду проживання в шумних багатоквартирних будинках часто нехтують цим етапом ремонтних робіт. І дарма!

Переїжджаючи в нову квартиру ви не знаєте, яка вам дістається сусідство, а якщо ви впевнені в людях, що живуть поруч, немає гарантії, що через якийсь час власники не вирішать влаштувати ремонт чи здати квартиру орендарям, які виявляться значно шумнішими за своїх попередників.

Оскільки монтаж шумоізоляції відбувається на ранніх етапах ремонту, відразу включіть цю послугу в загальну вартість робіт та закладіть додатковий час на її виконання.

Вибір яскравих кольорів

Для житлових кімнат найкраще використовувати спокійні тони / Фото backsplash

Люди, які лише купують нерухомість та роблять перший ремонт в новій квартирі, часто прагнуть додати в інтер'єр екстравагантних акцентів. Й ними часто стають не лише меблі, штори та килим, але й яскраві стіни по всьому периметру кімнати.

Так, це може бути улюблений колір власника й здавалося б, що він ніколи не набридне. Насправді ж проїдаються будь-які яскраві відтінки. Тому для житлових кімнат найкраще використовувати спокійні тони, які значно рідше викликають негативні емоції.

Непродумане розташування розеток

Коли справа доходить до розеток, варто подбати про те, щоб їх було достатньо. Інакше вам доведеться усе переробляти або відчувати постійний дискомфорт.

Звісно, можна заперечити, мовляв, існують перехідники та подовжувачі. Але подумайте який вигляд матиме квартира, по підлозі якої протягнуто безліч шнурів між якими постійно забивається пил та бруд. Мабуть, не найвдаліше рішення. Тим паче якщо ви можете запобігти цьому ще на етапі ремонту.

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Суміщений санвузол для сімей

Якщо в будинку проживає декілька осіб, таке архітектурне рішення невигідне / Фото Pinterest

Іноді в спробах збільшити площу санвузла власники квартири роблять суміщений санвузол. Якщо в будинку проживає декілька осіб, таке архітектурне рішення обернеться неможливістю сходити в туалет, поки інша людина приймає ванну або чистить зуби.

Крім того, туалет – це джерело неприємних запахів, тож приготуйтеся, що приймати ванну чи душ буде вже не так приємно.

Темні поверхні на кухні

Чорні фасади швидко забруднюються / Фото Pinterest

Гарнітури темного кольору дійсно виглядають ефектно та додають кухні благородності. Але є один мінус – їхня непрактичність. Кухня – це місце для приготування їжі, де завжди багато жиру та бруду.

На чорних поверхнях навіть найменша пляма буде дуже помітною. Тому, якщо ви педантична людина, краще обрати поверхню, яка замаскує сліди щоденного приготування їжі та зекономить ваш час на прибиранні.