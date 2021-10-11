Собрали 5 распространенных решений, которые часто принимаются в спешке с желанием сэкономить время или средства. Как следствие - вскоре жители жалеют о них.

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Ознакомьтесь с ними, чтобы не стать очередной жертвой дискомфорта в собственном доме.

Плохая шумоизоляция

Монтаж шумоизоляции происходит на ранних этапах ремонта / Фото 123rf

Люди без предварительного опыта проживания в шумных многоквартирных домах часто пренебрегают этим этапом ремонтных работ. И зря!

Переезжая в новую квартиру вы не знаете, какое вам достается соседство, а если вы уверены в людях, живущих рядом, нет гарантии, что через некоторое время владельцы не решат устроить ремонт или сдать квартиру арендаторам, которые окажутся более шумными по сравнению со своими предшественниками.

Поскольку монтаж шумоизоляции происходит на ранних этапах ремонта, сразу включите эту услугу в общую стоимость работ и заложите дополнительное время на ее выполнение.

Выбор ярких цветов

Для жилых комнат лучше использовать спокойные тона / Фото backsplash

Люди, которые лишь покупают недвижимость и делают первый ремонт в новой квартире, часто стремятся добавить в интерьер экстравагантных акцентов. Как правило, ими становятся не только мебель, шторы и ковер, но и яркие стены по всему периметру комнаты.

Да, это может быть любимый цвет владельца и казалось бы, что он никогда не надоест. Но на самом деле проедаются любые яркие оттенки. Поэтому для жилых комнат лучше использовать спокойные тона, значительно реже вызывают негативные эмоции.

Непродуманное расположение розеток

Когда дело доходит до розеток, стоит позаботиться о том, чтобы их было достаточно. Иначе вам придется все переделывать или чувствовать постоянный дискомфорт.

Конечно, можно возразить, мол, существуют переходники и удлинители. Но подумайте как будет выглядеть квартира, на полу которой протянуто множество шнуров и между ними постоянно забивается пыль и грязь. Пожалуй, не самое удачное решение. Тем более если вы можете предотвратить это еще на этапе ремонта.

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Совмещенный санузел для семей

Если в доме проживает несколько человек, такое архитектурное решение невыгодно / Фото Pinterest

Иногда в попытках увеличить площадь санузла владельцы квартиры делают совмещенный санузел. Если в доме проживает несколько человек, такое архитектурное решение обернется невозможностью сходить в туалет, пока другой человек принимает ванну или чистит зубы.

Кроме того, туалет – это источник неприятных запахов, поэтому приготовьтесь, что принимать ванну или душ будет уже не так приятно.

Темные поверхности на кухне

Черные фасады быстро загрязняются / Фото Pinterest

Гарнитуры темного цвета действительно выглядят эффектно и придают кухне благородства. Но есть один минус – их непрактичность. Кухня – это место для приготовления пищи, где всегда много жира и грязи.

На черных поверхностях даже самое маленькое пятно будет очень заметным. Поэтому, если вы щепетильный человек, лучше выбрать поверхность, которая замаскирует следы ежедневного приготовления пищи и сэкономит ваше время на уборке.