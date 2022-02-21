Студія Tara Architekten предствила своє крайнє творіння – House Carezza. Світлини будинку надовго приковують увагу та змушують поринути у мрії.
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Будинок наче виринув з казки / Фото Archdaily
Площа дому складає 350 квадратних метрів. Оточений альпійською панорамою, він дозволяє господарям постійно почуватися розслабленими та перебувати у гарному гуморі.
Оброблення зовнішніх стін галькою дозволило будові гармонічно вписатися в довколишні краєвиди. Великі панорамні вікна дозволяють насолоджуватися красою з будь-якого куточку дому.
Вигляд з вікон тут просто казковий / Фото Archdaily
В інтер'єрі дизайнери вирішили зробити акцент на мінімалізмі. Це стало гарним вибором: коли живеш посеред такої краси, зайві деталі просто непотрібні.
Разом з тим завдяки використанню каменю та дерева внутрішні простори дуже витончені. У поєднанні з "грубим" зовнішім шаром вони утворюють неймовірну гармонію.
Витончена простота / Фото Archdaily
House Carezza – це дім, у якому ніхто не відмовився б провести декілька років, а то й усе життя. Поєднання неймовірного довкілля та комфотрного житла – саме те, про що мріє кожен із нас.