Студия Tara Architekten представила свое крайнее творение – House Carezza. Фото дома надолго приковывают внимание и заставляют погрузиться в мечты.
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Дом словно вынырнул из сказки / Фото Archdaily
Площадь дома составляет 350 квадратных метров. Окруженный альпийской панорамой, он позволяет хозяевам постоянно чувствовать себя расслабленными и находиться в хорошем настроении.
Отделка наружных стен галькой позволила строению гармонично вписаться в близлежащие виды. Большие панорамные окна позволяют наслаждаться красотой из любого уголка дома.
Вид из окон здесь просто сказочный / Фото Archdaily
В интерьере дизайнеры решили сделать акцент на минимализме. Это стало хорошим выбором: когда живешь среди такой красоты, лишние детали просто не нужны.
Вместе с тем, благодаря использованию камня и дерева внутренние просторы очень изящны. В сочетании с "грубым" наружным слоем они образуют невероятную гармонию.
Утонченная простота / Фото Archdaily
House Carezza – это дом, в котором никто не отказался бы провести несколько лет, а то и всю жизнь. Сочетание невероятной окружающей среды и комфортного жилья – именно то, о чем мечтает каждый из нас.