Про такий мріяв кожен: в Італії побудували неймовірний гірський будинок

До кожного з нас приходили думки про затишний будиночок серед мальовничих пейзажів. В Італії представили будинок, який точно впишеться у будь-які фантазії.

Студія Tara Architekten предствила своє крайнє творіння – House Carezza. Світлини будинку надовго приковують увагу та змушують поринути у мрії.

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Будинок наче виринув з казки / Фото Archdaily

Площа дому складає 350 квадратних метрів. Оточений альпійською панорамою, він дозволяє господарям постійно почуватися розслабленими та перебувати у гарному гуморі.

Оброблення зовнішніх стін галькою дозволило будові гармонічно вписатися в довколишні краєвиди. Великі панорамні вікна дозволяють насолоджуватися красою з будь-якого куточку дому.

Вигляд з вікон тут просто казковий / Фото Archdaily

В інтер'єрі дизайнери вирішили зробити акцент на мінімалізмі. Це стало гарним вибором: коли живеш посеред такої краси, зайві деталі просто непотрібні.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ , яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Разом з тим завдяки використанню каменю та дерева внутрішні простори дуже витончені. У поєднанні з "грубим" зовнішім шаром вони утворюють неймовірну гармонію.

Витончена простота / Фото Archdaily

House Carezza – це дім, у якому ніхто не відмовився б провести декілька років, а то й усе життя. Поєднання неймовірного довкілля та комфотрного житла – саме те, про що мріє кожен із нас.