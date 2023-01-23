Яке житло купували українці впродовж 2022 року
Джерело:Finance
Ринок купівлі-продажу житла відреагував на повномасштабне російське вторгнення суттєвим скороченням угод. Водночас нові загрози воєнного стану трансформували поведінку потенційних покупців та орендарів.
Як свідчать дані порталу OLX Нерухомість, зміни проявилися не лише у цінниках, але й у географії пошуків та форматах житла.
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Як змінилася пропозиція впродовж 2022 року
У 2022 році найбільший асортимент помешкань пропонували великі міста – Київ, Одеса та Дніпро. Однак активний відтік людей на західні регіони пожвавив пропозицію в містах, які раніше не вибивалися в лідери. Одним із таких став Івано-Франківськ.
Загалом за кількістю оголошень лідирують:
- Київщина – 313 907 оголошень;
- Одеська область – 186 866;
- Дніпропетровська область – 100 009;
- Львівщина – 68 747;
- Івано-Франківщина – 54 622.
При цьому найбільше пропозицій на первинному ринку житла впродовж 12 місяців минулого року спостерігалось в
- Київській (67 962 оголошення),
- Одеській (35 709),
- Івано-Франківській областях (20 454).
На "вторинці" найактивніше себе проявили:
- Київщина (245 945 оголошень),
- Одеська область (151 157),
- Дніпропетровська область (92 263).
Найчастіше шукачам пропонували придбати квартири житлового фонду від 2011 року. Таких пропозицій нараховувалося 359 157. "Хрущовки" опинилися на другому місці за популярністю – 114 003 оголошення. Трохи менший асортимент був серед помешкань житлового фонду 80-х – 90-х років – 104 161 варіант.
Середня ціна за квадратний метр
За рік середня вартість квадратного метра зросла приблизно на третину. Якщо порівнювати ціни в грудні 2021-го та грудні 2022-го року, то медіанна ціна на "первинці" по Україні підвищилась на 29% та склала 28 534 гривень за квадратний метр. Натомість медіанна ціна квадратного метра на вторинному ринку зросла на 35% та склала 24 277 гривень за квадратний метр.
Найвигідніше було інвестувати в новобудови Хмельницької та Івано-Франківської областей. Медіанна вартість квадратного метра станом на грудень 2022 року в цих регіонах була найнижчою в країні – 22 108 гривень за квадратний метр і 23 312 гривень за квадратний метр відповідно. До прикладу, на Київщині цей показник становить 35 829 гривень, а на Закарпатті та Львівщині – 38 688 та 39 296 гривень відповідно.
На вторинному ринку найбільш доступні ціни в Сумській та Чернігівській областях (медіанна вартість у грудні склала 14 581 і 17 130 гривень за квадратний метр). На Дніпропетровщині ціна квадратного метра становить близько 24 218 гривень, на Львівщині – 34 137 гривень, найвищі ціни на Київщині – близько 41 872 гривень за квадратний метр.