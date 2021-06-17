Для того щоб не нарватися на шахраїв, слід враховувати деякі нюанси. Детальніше розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Юрій Піта на XXV Міжнародної конференції "Ринок нерухомості: передова практика" у Києві.
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Як діють шахраї
Зазвичай шахраї працюють без рієлтора. Професійний фахівець з нерухомості знає, на що саме звернути увагу, відчує ситуацію на етапі проведення переговорів,
– зазначил Піта.
На його думку, до кінця 2021 року показник афер на вторинному ринку нерухомості в Україні складе близько 1% від загального числа угод.
Число афер на вторинному ринку нерухомості в Україні скоротилося / Фото Pixabay
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Найпоширеніші шахрайські схеми
За словами Юрія Піти, існує кілька схем, які найбільш часто використовують шахраї:
- занадто низька вартість об'єкта нерухомості (як правило, йдеться про "знижку" близько 30%);
- підроблена довіреність і паспорт власника нерухомості, який навіть не знає про продаж об'єкта;
- підроблені судові рішення про визнання права власності на об'єкт нерухомого майна;
- терміновий продаж (для того, щоб уникнути ретельної перевірки документів).
Часто шахраї залучають до своїх схем підставних осіб, які проживають далеко за межами регіону, де розташована нерухомість, наприклад, з невеликих населених пунктів і сіл. Потім такого "продавця" знайти вкрай важко,
– уточнив експерт.
Для того щоб уникнути потрапляння у подібні афери, слід уважно перевіряти всі документи. Також рекомендується залучати до угоди професіоналів – юристів і рієлторів. Це допоможе убезпечити себе і не нарватися на шахраїв при покупці чи оренді житла.