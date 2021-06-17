Для того чтобы не нарваться на мошенников, следует учитывать некоторые нюансы. Подробнее рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита на XXV Международной конференции "Рынок недвижимости: передовая практика" в Киеве.

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Как действуют мошенники

Обычно мошенники работают без риелтора. Профессиональный специалист по недвижимости знает, на что именно обратить внимание, почувствует ситуацию на этапе проведения переговоров,

– отметил Пита.

По его мнению, к концу 2021 года показатель афер на вторичном рынке недвижимости в Украине составит около 1% от общего числа сделок.

Эксперт уточнил, что за последние 5 лет количество мошеннических действий при продаже и аренде квартир уменьшилось на 35 – 40%. При этом на 15% возросло число сделок с участием профессиональных риелторов.

Число афер на вторичном рынке недвижимости в Украине сократилось / Фото Pixabay

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Распространенные мошеннические схемы

По словам Юрия Питы, существует несколько схем, которые наиболее часто используют мошенники:

слишком низкая стоимость объекта недвижимости (как правило, речь идет о "скидке" около 30%);

объекта недвижимости (как правило, речь идет о "скидке" около 30%); поддельная доверенность и паспорт владельца недвижимости, который даже не знает о продаже объекта;

владельца недвижимости, который даже не знает о продаже объекта; поддельные судебные решения о признании права собственности на объект недвижимого имущества;

о признании права собственности на объект недвижимого имущества; срочная продажа (для того, чтобы избежать тщательной проверки документов).

Часто мошенники привлекают в свои схемы подставные лица, проживающие далеко за пределами региона, где находится недвижимость, например из небольших населенных пунктов и сел. Затем такого "продавца" найти крайне трудно,

– уточнил эксперт.

Для того чтобы избежать попадания в подобные аферы, следует внимательно проверять все документы. Также рекомендуется привлекать к сделке профессионалов – юристов и риелторов. Это поможет обезопасить себя и не нарваться на мошенников при покупке или аренде жилья.