Продаж і оренда нерухомості в Україні: як працюють шахраї

На ринку нерухомості в Україні шахрайство є постійним явищем. У 2021 році афери склали 1,5 – 2% від загальної кількості угод.

Для того щоб не нарватися на шахраїв, слід враховувати деякі нюанси. Детальніше розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України (АФНУ) Юрій Піта на XXV Міжнародної конференції "Ринок нерухомості: передова практика" у Києві.

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Як діють шахраї

Зазвичай шахраї працюють без рієлтора. Професійний фахівець з нерухомості знає, на що саме звернути увагу, відчує ситуацію на етапі проведення переговорів,

– зазначил Піта.

На його думку, до кінця 2021 року показник афер на вторинному ринку нерухомості в Україні складе близько 1% від загального числа угод.

Експерт уточнив, що за останні 5 років кількість шахрайських дій при продажу та оренді квартир зменшилася на 35 – 40%. При цьому на 15% зросла кількість угод за участю професійних рієлторів.

Число афер на вторинному ринку нерухомості в Україні скоротилося / Фото Pixabay

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Найпоширеніші шахрайські схеми

За словами Юрія Піти, існує кілька схем, які найбільш часто використовують шахраї:

занадто низька вартість об'єкта нерухомості (як правило, йдеться про "знижку" близько 30%);

об'єкта нерухомості (як правило, йдеться про "знижку" близько 30%); підроблена довіреність і паспорт власника нерухомості, який навіть не знає про продаж об'єкта;

власника нерухомості, який навіть не знає про продаж об'єкта; підроблені судові рішення про визнання права власності на об'єкт нерухомого майна;

про визнання права власності на об'єкт нерухомого майна; терміновий продаж (для того, щоб уникнути ретельної перевірки документів).

Часто шахраї залучають до своїх схем підставних осіб, які проживають далеко за межами регіону, де розташована нерухомість, наприклад, з невеликих населених пунктів і сіл. Потім такого "продавця" знайти вкрай важко,

– уточнив експерт.

Для того щоб уникнути потрапляння у подібні афери, слід уважно перевіряти всі документи. Також рекомендується залучати до угоди професіоналів – юристів і рієлторів. Це допоможе убезпечити себе і не нарватися на шахраїв при покупці чи оренді житла.