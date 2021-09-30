Яскрава нерухомість площею 204 метри квадратних продається за 400 тисяч доларів. Розповідаємо про особливості "райського будинку"

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Кухня з пікантними деталями

На стінах кухні зображений оголений Адам в Едемському саду. Замість статевого члена художник встановив робочий кран. Джефф Сеймур, який створив незвичний дизайн розповів, що прагнув створити калейдоскоп щастя та життя.

Фреска Адама – головна "родзинка" дому / Фото New York Post

Для облаштування кухні повторно використано перероблені матеріали. Приміром, стільниця з соняшником раніше була узголів'ям ліжка, а бар – частиною доріжки в боулінг-клубі. Крім того, в домі є елементи, які залишилися після ремонту церкви.

В офісі зображено дерева та блакитне небо на стелі / Фото New York Post

Люди в соцмережах діляться захватом та наголошують, що це дійсно сміливо, яскраво та весело. Деякі навіть зазначали, що готові купити цю нерухомість, щоб залишити всередині все без змін.

Як виглядають інші кімнати

Кожна спальня має свою тематику/ Фото New York Post

Усі зони дому мають певну тематику. Наприклад, одна з двох спалень прикрашена фрескою на якій зображений океан з рибами, головна тема іншої – яскравий сад з малюнками фруктів на стелі.

Бетонні підлоги розфарбовані, що створює відчуття барвистого килима / Фото New York Post

В одній з двох ванних кімнат є ще одне, більш скромне, панно Адама.

Ще одна фреска Адама / Фото New York Post

Художник Джефф Сеймур побудував цей будинок у 2008 році для колективу митців. Здебільшого, він використовував другий поверх для особистих потреб. Це одне з небагатьох приміщень з авторськими фресками Сеймура.

Автор надіється, що фрески допоможуть продати квартиру дорожче.

Рідко можна знайти будинок або офіс, на який цікаво глянути. Це чудове місце для розваг, – йдеться в описі нерухомості.

Фасад будинку / Фото New York Post

Перший поверх – комерційне приміщення, яке можна використовувати як офіс, магазин або студію. Також майбутній власник отримає гараж на одну машину та відкриту парковку. Стіни будинку виконані з червоної цегли.