Яркая недвижимость площадью 204 квадратных метров продается по 400 тысяч долларов. Рассказываем об особенностях "райского дома".

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Кухня с пикантными деталями

Недвижимость площадью 204 квадратных метров продается по 400 тысяч долларов / Фото New York Post

На стенах кухни изображен обнаженный Адам в Эдемском саду. Вместо полового члена художник установил рабочий кран. Джефф Сеймур, который создал необычный дизайн, рассказал, что стремился создать калейдоскоп счастья и жизни.

Фреска Адама – главная "изюминка" дома / Фото New York Post

Для обустройства кухни повторно использовано переработанные материалы. Например, столешница из подсолнечником ранее была изголовьем кровати, а бар – частью дорожки в боулинг-клубе. Кроме того, в доме есть элементы, которые остались после ремонта церкви.

В офисе изображено дерева и голубое небо на потолке / Фото New York Post

Люди в соцсетях делятся восторгом и отмечают, что это действительно смело, ярко и весело. Некоторые даже отмечали, что готовы купить эту недвижимость, чтобы оставить внутри все без изменений.

Как выглядят другие комнаты

Каждая спальня имеет свою тематику / Фото New York Post

Все зоны дома имеют определенную тематику. Например, одна из двух спален украшена фреской на которой изображен океан с рыбами, главная тема другой – яркий сад с рисунками фруктов на потолке.

Бетонные полы раскрашенные, что создает ощущение красочного ковра / Фото New York Post

В одной из двух ванных комнат есть еще одно, более скромное, панно Адама.

Еще одна фреска Адама / Фото New York Post

Художник Джефф Сеймур построил этот дом в 2008 году для коллектива художников. В основном, он использовал второй этаж для личных нужд. Это одно из немногих помещений с авторскими фресками Сеймура.

Автор надеется, что фрески помогут продать квартиру дороже.

Редко можно найти дом или офис, на который интересно смотреть. Это прекрасное место для развлечений, – говорится в описании недвижимости.

Фасад дома / Фото New York Post

Первый этаж – коммерческое помещение, которое можно использовать как офис, магазин или студию. Также будущий владелец получит гараж на одну машину и открытую парковку. Стены дома выполнены из красного кирпича.