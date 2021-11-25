Пентхаус North Side, розташований на 89 поверсі будівлі. З вікон відкривається вид на річку Чикаго та озеро Мічиган.

Цікаво На виплат чи в іпотеку: відомий девелопер розповів, як вигідніше купити квартиру

Попри високу заявлену ціну – 30 мільйонів доларів, пентхаус у якому є 5 спалень та 8 ванних кімнат ще не зовсім облаштований.

У покупця залишається є шанс облаштувати все самостійно,

– ділиться перевагами об'єкту рієлтор Чезі Рафаелі.

Міжнародний готель і вежа Трампа / Фото Realtor.com

Новим власникам доведеться додати кухню та ванну кімнату. Також за ними залишається вибір підлогового покриття. Рієлтор додає, що у пентхаусі вже встановлено центральне опалення та система кондиціонування.

Стелі висотою 5 метрів та панорамні вікна роблять кімнати ще просторішими / Фото Realtor.com

Площа будинку складає більше ніж 1300 квадратних метрів. Висота стель у вітальні понад 5 метрів. Також пентхаус має приватний ліфт, вихід на терасу та оздоровчий центр зі спа, тренажерним залом та критим басейном. Мешканці усіх квартир мають цілодобовий доступ до ресторанів, які розміщені у будівлі.

До теми На що звернути увагу, вибираючи приміщення під магазин: поради девелопера

Також мешканці отримають послуги покоївки та посильного, які допоможуть із порядком у квартирі, доставкою продуктів та паркуванням авто.

Більше фото елітного пентхауса