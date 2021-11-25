Пентхаус North Side расположен на 89 этаже здания. Из окон открывается вид на реку Чикаго и озеро Мичиган.

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Несмотря на высокую заявленную цену – 30 миллионов долларов, пентхаус, в котором есть 5 спален и 8 ванных комнат, еще не совсем обустроен.

У покупателя остается шанс обустроить все самостоятельно,

– делится преимуществами объекта риелтор Чези Рафаэли.

Международная гостиница и башня Трампа / Фото Realtor.com

Новым владельцам придется добавить кухню и ванную. Также за ними остается выбор напольного покрытия. Риэлтор добавляет, что в пентхаусе уже установлено центральное отопление и система кондиционирования.

Потолки высотой 5 метров и панорамные окна делают комнаты еще просторнее / Фото Realtor.com

Площадь дома составляет более 1300 квадратных метров. Высота потолков в гостиной более 5 метров. Пентхаус имеет частный лифт, выход на террасу и оздоровительный центр со спа, тренажерным залом и закрытым бассейном. Жильцы всех квартир имеют круглосуточный доступ к ресторанам, которые находятся в здании.

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Также жители получат услуги горничной и посильного, которые помогут с порядком в квартире, доставкой продуктов и парковкой авто.

Больше фото элитного пентхауса: