На продаж виставили унікальний пентхаус у "Трамп-тауері": що пропонують
Джерело:New York Post
Найдорожча нерухомість у штаті Іллінойс – абсолютно непересічне місце. За даними Realtor.com, унікальний пентхаус за 30 мільйонів доларів розташований у "Міжнародному готелі і вежі Трампа" у Чикаго.
Пентхаус North Side, розташований на 89 поверсі будівлі. З вікон відкривається вид на річку Чикаго та озеро Мічиган.
Цікаво На виплат чи в іпотеку: відомий девелопер розповів, як вигідніше купити квартиру
Попри високу заявлену ціну – 30 мільйонів доларів, пентхаус у якому є 5 спалень та 8 ванних кімнат ще не зовсім облаштований.
У покупця залишається є шанс облаштувати все самостійно,
– ділиться перевагами об'єкту рієлтор Чезі Рафаелі.
Новим власникам доведеться додати кухню та ванну кімнату. Також за ними залишається вибір підлогового покриття. Рієлтор додає, що у пентхаусі вже встановлено центральне опалення та система кондиціонування.
Площа будинку складає більше ніж 1300 квадратних метрів. Висота стель у вітальні понад 5 метрів. Також пентхаус має приватний ліфт, вихід на терасу та оздоровчий центр зі спа, тренажерним залом та критим басейном. Мешканці усіх квартир мають цілодобовий доступ до ресторанів, які розміщені у будівлі.
До теми На що звернути увагу, вибираючи приміщення під магазин: поради девелопера
Також мешканці отримають послуги покоївки та посильного, які допоможуть із порядком у квартирі, доставкою продуктів та паркуванням авто.
Більше фото елітного пентхауса