Профільний Комітет ВР підтримав законопроєкт щодо впровадження ВІМ-технологій у будівництві

Комітет Верховної Ради України з питань місцевого самоврядування та містобудування підтримав законопроєкт, який передбачає цифровий підхід до створення об’єктів будівництв та до грамотної організації їх подальшої експлуатації.

Мовиться про проєкт закону "Про запровадження будівельного інформаційного моделювання (BIM-технології) на всіх етапах життєвого циклу об’єктів та науково-технічного супроводу об’єктів, удосконалення процедури обстеження об’єктів, прийнятих в експлуатацію в установленому законодавством порядку". Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

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Синхронізація процесу будівництва

Як зазначили у Мінрегіоні, цей законопроєкт є одним з інструментів комплексної цифрової трансформації всієї будівельної галузі.

Застосування BIM-технологій дозволить синхронізувати процес будівництва між його учасниками, підвищити якість контролю робіт, оптимізувати витрати і водночас підвищити безпечність об’єктів будівництва,

– розповіла Наталія Козловська.

Крім того, законопроєкт передбачає запровадження обов’язкового використання ВІМ-технологій під час розроблення проєктної документації на будівництво окремих об’єктів, які будуються із залученням бюджетних коштів – із встановленням перехідного періоду у п’ять років.

"Оскільки держава є великим замовником будівництва, важливо, щоб бюджетні кошти використовувалися максимально ефективно. Особливо коли йдеться про відновлення та розбудову інфраструктури країни та безпечність об’єктів, що були споруджені коштом державного фінансування – на сьогодні це питання набуло особливої актуальності,

– пояснила Козловська.

Нагадаємо, що раніше Мінрегіон затвердив зміни до документів, що встановлюють склад та зміст проєктної документації, порядку її розроблення, а також кошторисні норми та нормативи у будівництві. Крім того, триває розроблення національних стандартів із питань застосування BIM-технологій під час проєктування та впроваджується цифровізація усіх процесів на цьому етапі.

Також Урядом затверджена розроблена Мінрегіоном Концепція впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні та план заходів з її реалізації.