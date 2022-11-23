Про це повідомили за результатами засідання Комісії для проведення конкурсу з реалізації енергоефективних проєктів у житлових будинках Києва.

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КМДА приймає заявки на участь у програмі енергомодернізації будинків 70/30

Програма передбачає, що 30% вартості енергомодернізації будинку сплачують його мешканці. Інші 70% компенсується з бюджету міста.

Конкурс проводиться за такими видами робіт:

капітальний ремонт / реконструкція / модернізація / технічне переоснащення / встановлення нових індивідуальних теплових пунктів;

капремонт та утеплення фасадів;

капремонт та теплоізоляція даху і підвальних перекриттів;

заміна вікон на енергозберігаючі, заміна дверей в місцях загального користування;

капремонт / реконструкція / модернізація внутрішньобудинкових інженерних мереж;

встановлення вузлів обліку теплової енергії та гарячої води;

капремонт / реконструкція / модернізація системи електричного освітлення: заміна ламп на енергоефективні, встановлення датчиків руху;

реконструкція або технічне переоснащення систем електропостачання, теплопостачання, гарячого водопостачання з застосуванням відновлюваних джерел енергії;

капремонт / реконструкція / технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання.

Заявки прийматимуть з 28 листопада по 28 грудня у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури. Прийом проєктів для участі в конкурсі буде здійснюватись фахівцями Департаменту виключно за попереднім записом. Кожен кандидат повинен подати відповідний пакет документів, зокрема: