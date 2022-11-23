Про це повідомили за результатами засідання Комісії для проведення конкурсу з реалізації енергоефективних проєктів у житлових будинках Києва.
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КМДА приймає заявки на участь у програмі енергомодернізації будинків 70/30
Програма передбачає, що 30% вартості енергомодернізації будинку сплачують його мешканці. Інші 70% компенсується з бюджету міста.
Конкурс проводиться за такими видами робіт:
- капітальний ремонт / реконструкція / модернізація / технічне переоснащення / встановлення нових індивідуальних теплових пунктів;
- капремонт та утеплення фасадів;
- капремонт та теплоізоляція даху і підвальних перекриттів;
- заміна вікон на енергозберігаючі, заміна дверей в місцях загального користування;
- капремонт / реконструкція / модернізація внутрішньобудинкових інженерних мереж;
- встановлення вузлів обліку теплової енергії та гарячої води;
- капремонт / реконструкція / модернізація системи електричного освітлення: заміна ламп на енергоефективні, встановлення датчиків руху;
- реконструкція або технічне переоснащення систем електропостачання, теплопостачання, гарячого водопостачання з застосуванням відновлюваних джерел енергії;
- капремонт / реконструкція / технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання.
Заявки прийматимуть з 28 листопада по 28 грудня у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури. Прийом проєктів для участі в конкурсі буде здійснюватись фахівцями Департаменту виключно за попереднім записом. Кожен кандидат повинен подати відповідний пакет документів, зокрема:
- техніко-економічне обґрунтування проєкту;
- документ, що підтверджує повноваження особи на підписання проєкту;
- документи, що підтверджують наявність одного або кількох видів гарантування оплати;
- витяг з протоколу загальних зборів співвласників, що підтверджує їх рішення брати участь у конкурсі;
- проєктно-кошторисна документація (робочий проєкт) та позитивний експертний звіт напрямків (видів робіт), що в рамках проєкту передбачається виконати коштом бюджету міста Києва;
- копії Статуту ОСББ/ЖБК.