Об этом сообщили по результатам заседания Комиссии по проведению конкурса по реализации энергоэффективных проектов в жилых домах Киева.
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КГГА принимает заявки на участие в программе энергомодернизации домов 70/30
Программа предусматривает, что 30% стоимости энергомодернизации дома оплачивают его жильцы. Остальные 70% компенсируется из бюджета города.
Конкурс проводится по следующим видам работ:
- капитальный ремонт / реконструкция / модернизация / техническое перевооружение / установка новых индивидуальных тепловых пунктов;
- капремонт и утепление фасадов;
- капремонт и теплоизоляция крыши и подвальных перекрытий;
- замена окон на энергосберегающие; замена дверей в местах общего пользования;
- капремонт/реконструкция/модернизация внутридомовых инженерных сетей;
- установка узлов учета тепловой энергии и горячей воды;
- капремонт/реконструкция/модернизация системы электрического освещения: замена ламп на энергоэффективные, установка датчиков движения;
- реконструкция или техническое перевооружение систем электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения с применением возобновляемых источников энергии;
- капремонт / реконструкция / техническое перевооружение внутридомового электрического оборудования.
Заявки будут приниматься с 28 ноября по 28 декабря в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры. Прием проектов для участия в конкурсе будет осуществляться специалистами Департамента исключительно по предварительной записи. Каждый кандидат должен предоставить соответствующий пакет документов, в частности:
- технико-экономическое обоснование проекта;
- документ, подтверждающий полномочия лица на подписание проекта;
- документы, подтверждающие наличие одного или нескольких видов гарантирования оплаты;
- выписка из протокола общего собрания совладельцев, подтверждающая их решение участвовать в конкурсе;
- проектно-сметная документация (рабочий проект) и положительный экспертный отчет направлений (видов работ), что в рамках проекта предполагается выполнить за счет бюджета города Киева;
- копии Устава ОСМД/ЖСК.