Об этом сообщили по результатам заседания Комиссии по проведению конкурса по реализации энергоэффективных проектов в жилых домах Киева.

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КГГА принимает заявки на участие в программе энергомодернизации домов 70/30

Программа предусматривает, что 30% стоимости энергомодернизации дома оплачивают его жильцы. Остальные 70% компенсируется из бюджета города.

Конкурс проводится по следующим видам работ:

капитальный ремонт / реконструкция / модернизация / техническое перевооружение / установка новых индивидуальных тепловых пунктов;

капремонт и утепление фасадов;

капремонт и теплоизоляция крыши и подвальных перекрытий;

замена окон на энергосберегающие; замена дверей в местах общего пользования;

капремонт/реконструкция/модернизация внутридомовых инженерных сетей;

установка узлов учета тепловой энергии и горячей воды;

капремонт/реконструкция/модернизация системы электрического освещения: замена ламп на энергоэффективные, установка датчиков движения;

реконструкция или техническое перевооружение систем электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения с применением возобновляемых источников энергии;

капремонт / реконструкция / техническое перевооружение внутридомового электрического оборудования.

Заявки будут приниматься с 28 ноября по 28 декабря в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры. Прием проектов для участия в конкурсе будет осуществляться специалистами Департамента исключительно по предварительной записи. Каждый кандидат должен предоставить соответствующий пакет документов, в частности: