КМДА відновлює прийом заявок на енергомодернізацію будинків за програмою 70/30

Мешканці київських багатоповерхівок, що керуються ОСББ або ЖБК, зможуть покращити енергоефективність житла та знизити вартість комунальних послуг. Заявки приймаються до 28 грудня.

Про це повідомили за результатами засідання Комісії для проведення конкурсу з реалізації енергоефективних проєктів у житлових будинках Києва.

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КМДА приймає заявки на участь у програмі енергомодернізації будинків 70/30

Програма передбачає, що 30% вартості енергомодернізації будинку сплачують його мешканці. Інші 70% компенсується з бюджету міста.

Конкурс проводиться за такими видами робіт:

капітальний ремонт / реконструкція / модернізація / технічне переоснащення / встановлення нових індивідуальних теплових пунктів;

капремонт та утеплення фасадів;

капремонт та теплоізоляція даху і підвальних перекриттів;

заміна вікон на енергозберігаючі, заміна дверей в місцях загального користування;

капремонт / реконструкція / модернізація внутрішньобудинкових інженерних мереж;

встановлення вузлів обліку теплової енергії та гарячої води;

капремонт / реконструкція / модернізація системи електричного освітлення: заміна ламп на енергоефективні, встановлення датчиків руху;

реконструкція або технічне переоснащення систем електропостачання, теплопостачання, гарячого водопостачання з застосуванням відновлюваних джерел енергії;

капремонт / реконструкція / технічне переоснащення внутрішньобудинкового електричного обладнання.

Заявки прийматимуть з 28 листопада по 28 грудня у Департаменті житлово-комунальної інфраструктури. Прийом проєктів для участі в конкурсі буде здійснюватись фахівцями Департаменту виключно за попереднім записом. Кожен кандидат повинен подати відповідний пакет документів, зокрема: