Чудові ідеї спальні: 5 дизайнів, в яких ідеально поєдналися стиль і комфорт

Спальні насамперед мають бути комфортні та затишні. Як тільки ви подбали про ці дві речі, можете працювати над стилем і проявити творчість.

Шукаєте ідеї для своєї спальні? Ось п'ять порад на основі стильних дизайнів, де враховано сучасні тенденції, які завжди будуть популярні.

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Придбайте ліжко з узголів'ям, вбудованим у тумбу



Легкий спосіб максимально використати простір у спальні / Фото Future

Замовте малюнок на стіні

Це зробить кімнату максимально індивідуальною та стильною / Фото Borastapeter

Виберіть ефектне освітлення

Світильники різних форм додають теж родзинки / Фото Humbert & Poyet

Поклейте шпалери з цікавим дизайном

Шпалери з візерунком у формі плитки / Фото Zulufish

Для дитячої спальні придбайте двоярусне ліжко

Двоярусні ліжка в дитячій кімнаті завжди доречні та економлять місце / Фото Sims Hilditch