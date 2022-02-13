Як повідомила заступниця Міністра розвитку громад і територій Наталія Козловська, документ дасть можливість запустити процес оновлення житлового фонду в Україні.

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Що передбачає комплексна реконструкція кварталів застарілого житлового фонду

Наталія Козловська зазначила, що підтриманий комітетом документ є надзвичайно важливим, оскільки чинний закон щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду містить низку вимог, які на практиці реалізувати неможливо.

У законопроєкті передбачені механізми, які нарешті збалансують інтереси інвесторів-забудовників, громадян і місцевої влади та допоможуть органам місцевого самоврядування розпочати процес оновлення житлового фонду,

– говорить Наталія Козловська.

Що передбачено законопроєктом:

запровадження алгоритму прийняття рішення про реконструкцію застарілого житла;

реконструкції підлягатимуть не лише багатоквартирні будинки, а й наявні об’єкти соціально-транспортної інфраструктури, що розташовані в межах кварталу, який підлягає реконструкції;

удосконалення процедури компенсації власникам застарілого житла;

Нові технології будівництва спрямовані на те, щоб зробити житло комфортнішим та дешевшим, а також скоротити терміни будівництва. Оцініть ці переваги, звернувшись до Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

різні варіанти відселення мешканців кварталу під час проведення реконструкції;

визначені заходи з реконструкції кварталу або мікрорайону: реконструкція багатоквартирних будинків, зокрема, це модернізація, з відселенням мешканців або без відселення чи знесення багатоквартирного будинку;

розширений перелік джерел фінансування проєктів реконструкції.

Зазначимо, що реконструкцію житлових об’єктів буде здійснено в рамках нових будівельних норм, які передбачають аспекти енергоефективності, безбар’єрності, створення необхідних інфраструктурних умов тощо, що надалі значно зменшить витрати на утримання житла.