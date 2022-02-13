Как сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская, документ позволит запустить процесс обновления жилищного фонда в Украине.

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Что предполагает комплексная реконструкция кварталов устаревшего жилищного фонда

Наталья Козловская отметила, что поддержанный комитетом документ чрезвычайно важен, поскольку действующий закон о реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда содержит ряд требований, которые на практике реализовать невозможно.

В законопроекте предусмотрены механизмы, которые наконец-то сбалансируют интересы инвесторов-застройщиков, граждан и местных властей и помогут органам местного самоуправления начать процесс обновления жилищного фонда,

– говорит Наталья Козловская.

Что предусмотрено законопроектом:

введение алгоритма принятия решения о реконструкции устаревшего жилья;

реконструкции подлежат не только многоквартирные дома, но и имеющиеся объекты социально-транспортной инфраструктуры, расположенные в пределах подлежащего реконструкции квартала;

усовершенствование процедуры компенсации владельцам устаревшего жилья;

Новые технологии строительства направлены на то, чтобы сделать жилье более комфортным и дешевым, а также сократить сроки строительства. Оцените эти преимущества, обратившись в Корпорацию Недвижимости РИЕЛ.

разные варианты отселения жителей квартала во время проведения реконструкции;

определенные мероприятия по реконструкции квартала или микрорайона: реконструкция многоквартирных домов, в частности, это модернизация, с отселением жильцов либо без отселения или сноса многоквартирного дома;

расширенный список источников финансирования проектов реконструкции.

Отметим, что реконструкция жилых объектов будет осуществлена ​​в рамках новых строительных норм, предусматривающих аспекты энергоэффективности, безбарьерности, создания необходимых инфраструктурных условий и так далее, что в дальнейшем значительно снизит затраты на содержание жилья.