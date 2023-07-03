Ці речі та поверхні взагалі не можна пилососити: перелік від фахівців

Пилосос – спонсор швидкого та ефективного прибирання вашого дому. Та професійні прибиральники попереджають, що його не можна використовувати для всього, навіть якщо така спокуса є.

Зазвичай ми стурбовані тим, як часто треба пилососити. Та насправді важливіше знати, що можна чи не слід пилососити. Якщо робити це несвідомо протягом тривалого часу, то можна зіпсувати і поверхні, предмети, і сам пилосос. Професійні клінери розповіли про всі застереження.

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Вологі чи мокрі поверхні

Ні для кого не секрет, що вода й електроніка – не сумісні. Тому тримайте пилосос якомога далі від будь-якої вологої поверхні: чи це калюжа від розлитого напою, чи вологий килим й диван. Краще прибрати рідину чистою тканиною, губкою або паперовим рушником.

"Після прибирання надлишку вологи очистьте ділянку відповідним мийним розчином, який підходить для поверхні, і залиште повністю висохнути, перш ніж пропилососити", – каже експерт із прибирання Беатріс Флорес.

Дрібний порошок

Дуже дрібні порошки можуть пошкодити стандартний пилосос, засмітити фільтри та навіть потрапити у двигун. Мовиться, наприклад, про харчову соду чи порошок для прання. Про це розповів експерт із прибирання та власник клінінгової компанії Адам Мур.

Якщо ви все ж хочете прибирати порошкоподібні речовини за допомогою пилососа, то вам слід придбати спеціальний пилотяг з фільтром, що призначений для мікроскопічних часток. Та простіше все ж замести порошок віником.

Багато волосся чи шерсті

Загалом пилососи й створені для того, щоб прибирати шерсть тварин, волосся тощо. Та велика кількість шерсті, особливо у вузликах, засмічує вакуумний фільтр і обертові щітки, попереджає спеціаліст із прибирання Рік Сан.

Найкращими інструментами для прибирання волосся є спеціальні щітки та скребки. Вони справді допомагають якісно очистити килими.

Прибираючи навіть маленьке волосся пилососом, переконайтеся, що ви часто чистите фільтр і щітки, щоб підтримувати пилосос у чудовому стані.

Делікатні меблі та матеріали

Будь-які антикварні меблі слід прибирати без пилососа. Те саме стосується й делікатних тканин.

"Процес всмоктування може пошкодити волокна тканини таких матеріалів, як шовк, мереживо чи оксамит. Замість цього я рекомендую використовувати спеціальну щітку для тканини або валик для ворсу. Потім акуратно витерти пил тканиною з мікрофібри", – радить експертка із прибирання Каріна Тонер.