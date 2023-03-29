Ванна – це друга за популярністю кімната в будинку після кухні. Там збирається багато мікробів, тому стежити за чистотою надважливо. Ось речі, які варто змінювати частіше, ніж ви думаєте.

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Тримач для зубної щітки

"Тримач вашої зубної щітки слід щодня промивати та висушувати, щоб запобігти застою вологи, який може спричинити цвіль і бактерії", – каже експертка Віра Петерсон.

Вона рекомендує зберігати зубні щітки якомога далі від унітаза та відмовитися від традиційного тримача у формі чашки, який накопичує воду.. Вибирайте тримач на присосках, який кріпиться до дзеркала чи стіни. Крім того, не забувайте міняти зубну щітку кожні кілька місяців.

Мокрі рушники

Ви завжди повинні розвішувати рушники для висихання. Повторно їх можна використовувати один або два рази.

Якщо ви відчуваєте затхлий запах на щойно випраних рушниках для тіла та рук, напевно, пора їх замінити. Експерти кажуть, що рушники слід міняти кожні 2 – 5 років залежно від матеріалу та якості.

Душові штори

"Завіси для душу слід міняти кожні шість місяців, оскільки відсутність вентиляції та накопичення вологи призведуть до появи цвілі", – пояснюють експерти.

Щоб штори для душу слугували довше, їх слід часто чистити. Змішайте одну частину оцту з чотирма частинами води та попшикайте на завісу. Оцет допоможе знищити цвіль і мильний наліт. Потім помийте підкладку теплою водою та залиште висохнути на повітрі.